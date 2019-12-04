Гвардиола назвал «Манчестер Сити» «Баварией»

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попал в забавную ситуацию на пресс-конференции после матча чемпионата Англии против "Бернли" (4:1). Отвечая на вопрос журналистов, испанец назвал "Манчестер Сити" "Баварией".

"Bayern Munich? What the F***?" 😂#Guardiola #ManCity pic.twitter.com/LCNbWbLbHQ— Luís Aguilar (@luis__aguilar__) 4 декабря 2019 г. "Родри оказывался в нужных ситуациях. В движении он всегда помогал нам. И, конечно, в ситуациях с забросами на Вуда в первом тайме, с забросами на Родригеса и Барнса во втором, он постоянно помогал, — приводятся слова Гвардиолы сайтом Спортбокс.Ru. — На мой взгляд, он идеально адаптировался к чемпионату. Думаю, что "Бавария"…"Манчестер Сити" купил… "Бавария", какого черта? "Ман Сити"! Не понимаю, о чем я думал"…

До "Манчестер Сити" Гвардиола на протяжении трех сезонов работал как раз в мюнхенской команде. Вместе с "Баварией" испанский специалист трижды выигрывал Бундеслигу, и еще дважды — Кубок Германии.