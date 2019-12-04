Дзюбу потребовали дисквалифицировать на 10 матчей

В жалобе болельщик «Спартака» утверждает, что Дзюба назвал болельщиков московского клуба фашистами, оскорбив его честь и достоинство, а также нарушив регламент РФС.

Заявитель попросил РФС дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей. Также, по его мнению, руководство «Зенита» должно извиниться перед москвичами за высказывание игрока.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоялся на «Газпром Арене» в воскресенье, 1 декабря. Игра завершилась победой петербуржцев со счетом 1:0. Перед матчем прошли массовые задержания болельщиков обеих команд из-за мелкого хулиганства и распития алкогольных напитков на улицах города.