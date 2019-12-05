Смертин прокомментировал ДТП со своим участием

Бывший футболист и директор Российского футбольного союза (РФС) по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин прокомментировал информацию СМИ о том, что он оставил место ДТП и может лишиться прав.

«К сожалению, небольшой инцидент во дворе моего дома и вправду случился 18 ноября. Я сразу вышел из машины и посмотрел какие повреждения, к слову, на глаз их вообще не было», — рассказал он агентству ТАСС.

По словам Смертина, ДТП произошло у шлагбаума, поэтому он отъехал, чтобы не перекрывать въезд и выезд. Кроме того, он оставил свой телефон на охране, чтобы хозяин машины мог с ним связаться, если заметит какие-либо повреждения.

«Он вышел на связь довольно быстро и написал, что никаких претензий ко мне нет и ничего страшного не произошло», — рассказал экс-футболист.

Однако через какое-то время сосед обратился с просьбой компенсировать обнаруженные «внутренние повреждения» на сумму 300 тысяч рублей. По словам Смертина, до сих пор ему не было представлено «никакой фактуры», подтверждающей повреждения. Кроме того, в ремонтном заказе были указаны работы по другим частям кузова, повреждения которых были получены явно в других ДТП.

«А утром я узнаю из новостей, что ситуация раздута до абсурдной с кричащими заголовками, которые даже не имеют подтверждения в нашем законодательстве, даже если бы такая ситуация произошла. Кроме прочего, в нашем дворе не представляется возможной такая ситуация, так как это закрытая, охраняемая территория, где охрана сразу реагирует на подобные ситуации», — заявил Смертин.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Алексей Смертин может лишиться водительских прав из-за оставления места ДТП.