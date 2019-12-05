Оставшийся без работы Тарасов пересел на метро

Оставшийся без работы футболист Дмитрий Тарасов был замечен в метро, а не в дорогой иномарке. Об этом сообщает «СтарХит»

По данным издания, «недремлющие недоброжелатели» отметили плачевное финансовое состоянием Дмитрия Тарасова. Однако спортсмен пояснил, что пересел на метро из-за пробок в Москве.

«Метро очень удобно, когда в Москве пробки девять баллов. 25 минут — и я дома. От дома до метро — пять минут. Ближе к народу!», — заявил Дмитрий Тарасов.

«Рамблер» писал, что Тарасов был игроком «Локомотива» с 2010 года. Его контракт истек по окончании сезона 2018-2019 годов и продлен не был.