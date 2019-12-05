«Дзюба перестал быть человеком» 

Спортивный журналист Василий Уткин раскритиковал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу из-за ситуации с задержаниями болельщиков московского «Спартака» в Санкт-Петербурге.
По словам Уткина, история с реакцией Дзюбы на задержания показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек, а бренд.
«Посмотрите, ему всё время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом зачем-то после всей этой истории. Вместо того чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он на них абсолютно не в обиде и зла на них не держит. Вместо этого он едет в детдом», — заявил Уткин в своем Youtube-канале.
По словам журналиста, нападающий поехал к детям, потому что рядом с детьми все кажутся «милыми, славными, трогательными».
«Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально», — попросил Уткин.
Как ранее сообщал «Рамблер», после матча «Зенит»-«Спартак» в Санкт-Петербурге был задержан 81 болельщик московского клуба. По мнению красно-белых, задержания являются «показательной поркой» после инцидента с оскорбительными выкриками в адрес Артема Дзюбы на матче сборной России в Сан-Марино.