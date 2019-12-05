«Дзюба перестал быть человеком»

По словам Уткина, история с реакцией Дзюбы на задержания показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек, а бренд.

«Посмотрите, ему всё время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом зачем-то после всей этой истории. Вместо того чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он на них абсолютно не в обиде и зла на них не держит. Вместо этого он едет в детдом», — заявил Уткин в своем Youtube-канале.

По словам журналиста, нападающий поехал к детям, потому что рядом с детьми все кажутся «милыми, славными, трогательными».

«Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально», — попросил Уткин.