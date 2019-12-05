Арендованный у «Зенита» Эрнани помог «Парме» выйти в 1/8 финала Кубка Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии по футболу "Парма" на поле домашней арены "Эннио Тардини" обыграла "Фрозиноне" со счетом 2:1. "Крестоносцы" в следующей стадии турнира сыграют со столичной "Ромой".

У победителей встречи голами отметились Лука Силигарди (20-я минута) и Эрнани (90+2, пенальти), арендованный у петербургского "Зенита" , а у гостей единожды отличился Марселло Тротта (71).

Напомним, Эрнани присоединился на правах аренды к "Парме" в июле 2019 года. В составе итальянской команды 25-летний бразилец принял участие в 15 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.