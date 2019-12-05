Дзюба назвал «главное наказание» для оскорбивших его

Дзюба призвал не наказывать оскорблявших его «фашистов»

Дзюба считает, что «главное для них наказание» — его игра за «Зенит» и победы над «Спартаком»

«Я воспитанник этого клуба, у меня все хорошо — это то, что не дает им покоя», — приводит его слова «Интерфакс».

Дзюба пояснил, кого после матча против «Спартака» в Санкт-Петербурге назвал «фашистами». Футболист подчеркнул, что речь шла не о «болельщиках и фанатах — они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут».

«Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать — из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду», — заверил Дзюба.

Он пояснил, что говорил об «отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах». Акция была «спланированной» и «проплаченной». Дзюба рассказал, что «группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых», причем не ограничилась оскорблениями, но «выкрикивала фашистские лозунги».

«Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки — ну что за цирк?» — сказал он.

В воскресенье в 18-м туре РПЛ «Зенит» принимал «Спартак» и победил со счетом 1:0. По ходу матча спартаковские фанаты неоднократно скандировали оскорбления в адрес Дзюбы, а также вывесили баннер. После матча в микс-зоне форвард на бегу заявил, что те, кто его оскорбляли, «сектанты и фашисты», пишет «Российская газета».

«Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес Дзюбы. 27 ноября «Спартак» также оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок в адрес футболиста «Зенита».