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Дзюба призвал не наказывать оскорблявших его «фашистов» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Дзюба назвал «главное наказание» для оскорбивших его
Фото: РИА Новости
Нападающий петербургского ФК «Зенит» Артем Дзюба заявил, что люди, которые оскорбляли его во время матчей, устроили спланированную акцию, но призвал не наказывать их.
Дзюба считает, что «главное для них наказание» — его игра за «Зенит» и победы над «Спартаком».
«Я воспитанник этого клуба, у меня все хорошо — это то, что не дает им покоя», — приводит его слова «Интерфакс».
Дзюба пояснил, кого после матча против «Спартака» в Санкт-Петербурге назвал «фашистами». Футболист подчеркнул, что речь шла не о «болельщиках и фанатах — они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут».
«Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать — из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду», — заверил Дзюба.
Он пояснил, что говорил об «отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах». Акция была «спланированной» и «проплаченной». Дзюба рассказал, что «группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых», причем не ограничилась оскорблениями, но «выкрикивала фашистские лозунги».
«Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки — ну что за цирк?» — сказал он.
В воскресенье в 18-м туре РПЛ «Зенит» принимал «Спартак» и победил со счетом 1:0. По ходу матча спартаковские фанаты неоднократно скандировали оскорбления в адрес Дзюбы, а также вывесили баннер. После матча в микс-зоне форвард на бегу заявил, что те, кто его оскорбляли, «сектанты и фашисты», пишет «Российская газета».
«Спартак» был оштрафован на 250 тыс. рублей за оскорбительные скандирования болельщиков в адрес Дзюбы. 27 ноября «Спартак» также оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за оскорбительных кричалок в адрес футболиста «Зенита».
Кроме того, группа болельщиков выкрикивала нецензурные слова в адрес Дзюбы и на матче сборной России против команды Сан-Марино. В том матче Россия победила со счетом 5:0.
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Теги:
Футбол , Артем Дзюба , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ , Интерфакс , "Российская газета"
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