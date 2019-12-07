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Сёмин прокомментировал слухи об отставке из «Локомотива» 

Чемпионат.com + ещё 29 2 часа назад
Сёмин прокомментировал слухи об отставке
Фото: ТАСС
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал слухи об отставке в связи с неудовлетворительными результатами команды в последних матчах. «Отставка? Это всё бред, кому это надо, не знаю. Не вижу оснований для этого», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым. Информация об уходе Сёмина из «Локомотива» появилась после вчерашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», в котором «железнодорожники» потерпели разгромное поражение со счётом 0:4. В настоящее время «Локомотив», набрав 34 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, но может опуститься ниже по итогам 19-го тура, в котором встретятся его ближайшие преследователи в лице «Краснодара» (34) и ЦСКА (33).
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Теги:
Футбол , РПЛ , Юрий Семин , Локомотив , ЦСКА
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