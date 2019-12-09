Поляки приехали в Россию драться с фанатами «Спартака». Их экстрадировали из страны

Фанаты польского футбольного клуба "Легия" были задержаны правоохранительными органами в Калининградской области после того, как хотели устроить массовую драку с болельщиками московского "Спартака" . Хулиганы хотели выставить на драку по 33 человека от каждой стороны.

Впрочем, сотрудники правопорядка смогли предотвратить побоище фанатов. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на TVN24, поляки первыми приехали в заранее оговоренное место и по прибытии они были окружены полицейскими.

В итоге всего было задержано 19 фанатов из Польши. Позже им вменили нарушение условий пребывания на территории России и экстрадировали обратно в свою страну. Въезд в Россию им запрещен на пять ближайших лет.