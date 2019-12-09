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Поляки приехали в Россию драться с фанатами «Спартака». Их экстрадировали из страны 

Вести.Ru + ещё 28 1 час назад
Поляки приехали в Россию драться с фанатами «Спартака»
Фото: EPA
Фанаты польского футбольного клуба "Легия" были задержаны правоохранительными органами в Калининградской области после того, как хотели устроить массовую драку с болельщиками московского "Спартака". Хулиганы хотели выставить на драку по 33 человека от каждой стороны.
Впрочем, сотрудники правопорядка смогли предотвратить побоище фанатов. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на TVN24, поляки первыми приехали в заранее оговоренное место и по прибытии они были окружены полицейскими.
В итоге всего было задержано 19 фанатов из Польши. Позже им вменили нарушение условий пребывания на территории России и экстрадировали обратно в свою страну. Въезд в Россию им запрещен на пять ближайших лет.
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Теги:
Футбол , Спартак , МВД
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