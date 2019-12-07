Фанаты ЦСКА ушли со стадиона

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
"Мамаеву и Кокорину тюрьма пойдёт на пользу"
"Мамаеву и Кокорину тюрьма пойдёт на пользу"
MMA
Россия нашла способ обмануть WADA
Россия нашла способ обмануть WADA
Зимние виды спорта
Сёмин прокомментировал слухи об отставке
Сёмин прокомментировал слухи об отставке
Футбол
Тренер Хабиба отверг возможность сломать Фергюсона
Тренер Хабиба отверг возможность сломать Фергюсона
MMA
30 ноября

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
0 1
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
0 0
Урал Урал
Ахмат
Ахмат
1 1
Рубин Рубин
30 ноября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
3 2
Борнмут Борнмут
Ливерпуль
Ливерпуль
2 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
30 ноября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Алавес
Алавес
1 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Эйбар Эйбар
Мальорка
Мальорка
1 2
Бетис Бетис
30 ноября

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
1 1
Аугсбург Аугсбург
Герта
Герта
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 1
Фортуна Фортуна
1 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
×
Оренбург Оренбург
Локомотив М
Локомотив М
1 2
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
1 0
Спартак М Спартак М
1 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
2 2
Арсенал Арсенал
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 2
Астон Вилла Астон Вилла
1 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Севилья
Севилья
1 0
Леганес Леганес
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Гранада Гранада
Эспаньол
Эспаньол
2 4
Осасуна Осасуна
1 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Фрайбург Фрайбург
Вольфсбург
Вольфсбург
2 3
Вердер Вердер
2 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
ЦСКА
ЦСКА
0 1
Арсенал Арсенал
Краснодар
Краснодар
0 0
Тамбов Тамбов
2 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Майнц
Майнц
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
3 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 0
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
2 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Саутгемптон
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Уотфорд Уотфорд
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Борнмут
Борнмут
0 3
Ливерпуль Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
5 0
Бёрнли Бёрнли
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
2 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
20:30
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Бавария Бавария
Боруссия Д
Боруссия Д
5 0
Фортуна Фортуна
Байер
Байер
20:30
Шальке-04 Шальке-04
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
14:00
Урал Урал
Сочи
Сочи
16:30
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
19:00
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Норвич Сити
Норвич Сити
17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
14:00
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
16:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
18:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
17:30
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
20:00
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
15:30
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
18:00
Борнмут Борнмут
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
15:00
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
20:30
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Герта
Герта
17:30
Фрайбург Фрайбург
Майнц
Майнц
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Бавария
Бавария
17:30
Вердер Вердер

Фанаты ЦСКА ушли со стадиона в перерыве матча с «Краснодаром» 

Sports.ru + ещё 31 1 час назад
Фанаты ЦСКА ушли со стадиона
Фото: Sports.ru
Болельщики армейцев присоединились к акции, предложенной объединенем фанатов «Спартака» «Фратрией» в знак протеста против задержаний фанатов.
На трибуне болельщиков красно-синих остался только баннер со словами «Фанат не преступник».
Телеграм-канал «ЦВБП-медиа» опубликовал фото сектора фанатов ЦСКА в первом и втором таймах.
Соцсети
«Матч ТВ» игнорит уход болельщиков: минимум кадров с пустыми трибунами и одна фраза Шнякина
В России судят за слова, а не за действия. Истории Егора Жукова и фанатов, оскорблявших Дзюбу, похожи
Фанаты клубов РПЛ реально уходят с трибун по ходу матчей. Это ответ на действия силовиков
Лучшие моменты Премьер-лиги
Sports.ru: последние новости
Семин опроверг слухи об отставке Семин опроверг слухи об отставке Семак о Кокорине: «Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство обсудит условия контракта» Семак о Кокорине: «Он не получает денег до зимней паузы. Дальше руководство обсудит условия контракта» Протасовицкий о Мамаеве и Кокорине: «Однозначно вернутся на свой уровень» Протасовицкий о Мамаеве и Кокорине: «Однозначно вернутся на свой уровень» 
Теги:
Футбол , Егор Жуков , Спартак , ЦСКА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мамаеву и Кокорину тюрьма пойдёт на пользу»
«Мамаеву и Кокорину тюрьма пойдёт на пользу» 5
Россия нашла способ обмануть WADA
Россия нашла способ обмануть WADA 129
Сёмин прокомментировал слухи об отставке
Сёмин прокомментировал слухи об отставке 2
Тренер Хабиба отверг возможность сломать Фергюсона
Тренер Хабиба отверг возможность сломать Фергюсона 4
Кросби уже не нужен: как Малкин тащит «Питтсбург»
Кросби уже не нужен: как Малкин тащит «Питтсбург»
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение