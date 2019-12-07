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«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
«Ливерпуль» выиграл седьмой матч подряд в АПЛ
Фото: РИА Новости
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла в субботу, 7 декабря, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Красных на 35-й минуте вывел вперед Алекс Окслейд-Чемберлен. Через девять минут Наби Кейта удвоил преимущество мерсисайдцев. На 54-й минуте Мохамед Салах довел счет до крупного.
После 16-ти туров «Ливерпуль» продолжает уверенно лидировать, в активе мерсисайдцев 46 очков. «Борнмут» с 16-ю очками находится на 15-й позиции.
В следующем туре «Ливерпуль» 14 декабря на своем поле примет «Уотфорд». «Борнмут» в тот же день на выезде сыграет с «Челси».
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Теги:
Футбол , Премьер-лига , Мохамед Салах , Алекс Окслейд-чемберлен
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