«Спартак» разгромно проиграл «Ростову»

Московский «Спартак» разгромного проиграл «Ростову» в 19-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом, перед зимней паузой «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. От зоны вылета команду отделяют четыре очка. «Ростов» располагается на втором месте с 34 очками.