Запашный объяснил желание «покрошить» фанатов

Запашный пояснил свои слова о желании «покрошить» футбольных фанатов

Жесткие меры в отношении футбольных фанатов следует принимать только в отношении тех, кто «беспределит, начинает сталкиваться на стадионах и за ними, которые сжигают машины». Так директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный объяснил свои слова о желании «покрошить» фанатов.

«Сейчас на современном футболе и, я подчеркиваю, только на футболе, ибо ни на одном другом виде спорта нет ничего подобного. Потому что эти ультрасы выбрали футбол как поле битвы. И вот с ними надо разговаривать только жестко, другого языка они не понимают. Еще раз подчеркиваю, только с ультрасами нужен такой разговор. На силу надо применять только силу», — цитирует Запашного РБК.

Он также подчеркнул, что во время интервью разделил посетителей футбольных матчей на болельщиков, фанатов и ультрас.