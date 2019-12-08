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Запашный пояснил свои слова о желании «покрошить» футбольных фанатов 

BFM.RU 1 час назад
Запашный объяснил желание «покрошить» фанатов
Фото: ТАСС
Жесткие меры в отношении футбольных фанатов следует принимать только в отношении тех, кто «беспределит, начинает сталкиваться на стадионах и за ними, которые сжигают машины». Так директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный объяснил свои слова о желании «покрошить» фанатов.
«Сейчас на современном футболе и, я подчеркиваю, только на футболе, ибо ни на одном другом виде спорта нет ничего подобного. Потому что эти ультрасы выбрали футбол как поле битвы. И вот с ними надо разговаривать только жестко, другого языка они не понимают. Еще раз подчеркиваю, только с ультрасами нужен такой разговор. На силу надо применять только силу», — цитирует Запашного РБК.
Он также подчеркнул, что во время интервью разделил посетителей футбольных матчей на болельщиков, фанатов и ультрас.
Ранее Запашный, комментируя ситуацию на футбольных стадионах, заявил, что он бы «ввел ОМОН, покрошил бы этих болельщиков, попереломал бы части тела». Подобное высказывание возмутило российских болельщиков, один из них — Олег Семенов — заявил, что написал заявление в СК и прокуратуру с требованием проверить заявление артиста.
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Комментарии 1 
Теги:
Футбол , Олег Семенов , Эдгард Запашный , Генпрокуратура РФ
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