Запашному отомстили в «Википедии»

Недоброжелатели зло подшутили над артистом цирка Эдгаром Запашным. Они изменили его имя в Википедии на АМОН-Крошащий. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Сейчас редакторы народной интернет-энциклопедии уже исправили намеренно внесенную кем-то ошибку. Журналисты сохранили скриншот страницы.

Wikipedia

Запашный ведет настоящую войну с футбольными фанатами. В начале декабря дрессировщик дал интервью в котором обрушился на «ультрас» за то, что они оскорбили форварда «Зенита» Артема Дзюбу во время матча Россия — Сан-Марино.

«Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали», — заявил Запашный.

После этого фанаты московского «Спартака» принесли на стадион баннер с переделанной цитатой из фильма «Ширли-мырли»:

«Я этого п***а в цирке видел. Он там тигров дрессировал».

прокуратуру. Также болельщики написали заявление на Запашного в СКР

«Википедия» — общедоступная универсальная интернет-энциклопедия со свободным контентом. Владелец — американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 37 региональных представительств. Сейчас это самый крупный справочник в Интернете. Создавать статьи и вносить правки может любой человек. По этой причине представители науки не рассматривают «Википедию» в качестве авторитетного источника

Эдгар Запашный — представитель знаменитой цирковой династии дрессировщиков. Народный артист России. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка. Генеральный продюсер и ведущий Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ».