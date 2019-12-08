Эксперт назвал имя нового чемпиона России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил предварительные итоги розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sportbox.
По его словам, чемпион сезона-2019/20 уже известен.
"Зенит" имеет десятиочковое преимущество и вряд ли сумеет растерять его. Я думаю, что в дальнейшем будет идти борьба за второе место. "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА разыграют его. Многое будет зависеть от январских трансферов", — сказал Бубнов.
Ранее сообщалось, что президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов согласился с критикой президента столичного ЦСКА Евгения Гинера в адрес главы судейского корпуса Александра Егорова.