Эксперт назвал имя нового чемпиона России

Эксперт Бубнов озвучил имя нового чемпиона России

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов оценил предварительные итоги розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, чемпион сезона-2019/20 уже известен.