Фанаты «Спартака» снова вывесили баннер о Дзюбе

Фанаты «Спартака» на матче девятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Ростова» снова вывесили баннер о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе.

«Контракт Дзюбы = 15 суток», — говорится в надписи на баннере.

Очевидно, болельщики «красно-белых» намекают на появившиеся слухи о том, что задержания поклонников московской команды в Санкт-Петербурге связаны с контрактом Дзюбы. Якобы «Зенит» использует свой административный ресурс для наказания тех, кто обидел их футболиста.

Следить за ходом матча «Спартак» — «Ростов» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult. Отметим, что этот поединок закрывает программу российской Премьер-лиги в 2019 году.