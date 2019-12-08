Карпин высказался об акции фанатов 

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал фанатские акции, прошедшие в 19-м туре чемпионата России.
Инициатором выступило фанатское объединение московского "Спартака" "Фратрия". Оно предложило болельщикам других клубов покинуть стадионы на 30-й минуте матчей в знак протеста против агрессивных действий сотрудников правоохранительных органов.
"Если это на всех стадионах, наверное, что-то у нас не так. Не один человек, не десять участвуют", — цитирует Карпина Sport24.
Ранее вратарь "Ростова" Сергей Песьяков поддержал акции российских фанатов.