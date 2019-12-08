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Карпин высказался об акции фанатов 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Карпин высказался об акции фанатов
Фото: РИА Новости
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал фанатские акции, прошедшие в 19-м туре чемпионата России.
Инициатором выступило фанатское объединение московского "Спартака" "Фратрия". Оно предложило болельщикам других клубов покинуть стадионы на 30-й минуте матчей в знак протеста против агрессивных действий сотрудников правоохранительных органов.
"Если это на всех стадионах, наверное, что-то у нас не так. Не один человек, не десять участвуют", — цитирует Карпина Sport24.
Ранее вратарь "Ростова" Сергей Песьяков поддержал акции российских фанатов.
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Теги:
Футбол , Валерий Карпин , Сергей Песьяков , Спартак , МВД
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