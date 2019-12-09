«Могли и больше забить»: как «Ростов» разбил «Спартак»

«Спартак» — «Ростов» — 1:4

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после первого крупного поражения команды под его руководством во флэш-интервью акцентировал внимание на силе соперника, а также намекал на невезение его подопечных.

«Ростов» — очень сильная команда, повторюсь, с очень хорошей и эффективной группой атаки. Сегодня они пять раз ударили по воротам, забили четыре гола. У нас было порядка 10 ударов, но забили один, — рассказал немецкий специалист сразу после игры.

Я не думаю, что стоит выделять кого-то отдельно. Если вы заметили, у нас сегодня играла достаточно молодая команда, шести-семи футболистам в районе 21 года. Возможно, это цена, которую мы платим за это, но мы хотим развивать этих ребят, чтобы они росли и прогрессировали. Повторюсь, дело здесь не в отдельных игроках, результат на табло, но я не считаю, что мы играли настолько плохо, чтобы это соответствовало результату».

Кроме того, Тедеско оценил и почти двухмесячный период своей работы на посту главного тренера самой титулованной команды страны.

«Мы сделали кое-что за эти восемь недель, но впереди у нас основная часть работы, сборы, много планов, и я надеюсь, что результатом этой работы будет успешное выступление в весенней части сезона», — подчеркнул тренер.

Уже на послематчевой пресс-конференции тренер рассказал о том, почему именно чешский опорный полузащитник Алекс Крал в отсутствие дисквалифицированных на эту встречу Самюэля Жиго и Ильи Кутепова играл в паре с Георгием Джикией в центре обороны.

«Постараюсь объяснить. Мы знали, что «Ростов» прессингует высоко, тремя нападающими. Поэтому сегодня мы решили выходить из этого прессинга, создавая численное преимущество — четыре против трех, — отметил Тедеско.

— Мы двигались хорошо. Мы потеряли Жиго и Кутепова на этот матч из-за дисквалификации, о чем знали неделю назад. Считаю, Алекс сыграл хороший матч сзади. Да, Умяров сделал ошибку перед первым голом, но ему всего 19 лет. Он играл смело. И когда есть ошибки, но есть смелость, это не проблема».

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин тоже обстоятельно обсудил итоги столь удачного для его команды поединка по горячим следам в интервью в телеэфире.

«Прежде всего счет понравился. Мы говорили по поводу игры, что были хорошие матчи, но не добивались хорошего результата. Первый тайм сегодня понравился, во втором тайме подустали держать такой высокий темп.

Слава богу, все удачно сложилось. Еще был незабитый пенальти. Может, где-то это даже помогло: при счете 2:0 могли подрасслабиться, счет скользкий», — рассказал наставник «Ростова».

Прокомментировал тренер отдельно нереализованный Ивелином Поповым пенальти, который болгарский полузащитник решил пробить «паненкой».

«Победителей не судят. Если бы не выиграли, можно было бы что-то говорить. Это решение игрока в тот момент. Не забил — ругаем, а если бы забил, то все поаплодировали бы. Еще 50 раз пробьет — может, забьет. У нас два штатных пенальтиста, и Ионов не бил паненкой, но тоже не забил», — отметил Карпин.

Расспрашивали Карпина и о первой части сезона в целом.

«Никак не оценю. То есть понятно, что если идем в группе лидеров, то все более-менее. Меня уже спрашивали, ожидал ли я от команды такого результата в этом году, и я честно сказал, что нет. Думаю, мы идем с опережением графика. Летом мы за три недели полностью поменяли философию игры, и я не ожидал, что это сразу будет приносить результат, — отметил специалист.

— Наверное, можно поставить команде твердую четверку. Был отрезок с точки зрения результатов, но не игры. Мы делали все то же самое, но с «Уралом» просто не забили, а здесь забили.

Сам капитан «Ростова» Ивелин Попов, несмотря на незабитый пенальти, не отказался от общения с прессой, поставив под сомнения тренерские качества Тедеско.

«Мой пенальти? Если мы ведем в первом тайме 2:0, то сразу расслабляемся. Поэтому хорошо, что не забил, а то могли бы быть проблемы. Мы больше хотели выиграть, выполнили установку. Было много моментов, хорошо играли в атаке. Мы играли уже против всех, думаю, только с «Зенитом» провалились, — заявил Попов.

— «Спартак» по сравнению с кубковым матчем не удивил, к тому же вы видели, каким составом мы тогда играли. Хочу сказать, что в России много хороших специалистов, которые сейчас не работают. Не понимаю, почему пресса всегда делает акцент на иностранцах. Как только иностранцы приезжают, вы пишите про их феноменальную тактику. Я сегодня не заметил ничего феноменального в тактике. Какая ситуация с долгами? Замечательная».

Атакуюший полузащитник ростовчан Хорен Байрамян тоже подвел итоги первой части сезона для своей команды.

«Последний матч года. Мы целый месяц не выигрывали, хотя были встречи, когда заслуживали победу. Сегодня вышли на поле биться друг за друга, умирать, и удача была на нашей стороне. Мне кажется, будь мы похладнокровнее, могли еще несколько мячей забить. Но все равно крупно победили. Всех поздравляю. Все заслужили, — рассказал Байрамян в телеинтервью.

— Сегодня получалось без Еременко, а в предыдущих матчах нет. Каждый игрок для нас важен. Все знают, насколько силен Рома. Конечно, его не хватало, но слава богу, что сегодня выиграли и идем в отпуск с хорошим настроением.

Раз мы в группе лидеров по итогам первой части сезона, значит, все хорошо. Конечно, могло быть и лучше, но мы прошли этот отрезок достойно».

От «Спартака» к прессе вышел защитник Илья Кутепов, перебравший желтых карточек, а потому не выходивший на поле.

«Сейчас, наверное, сложно подобрать какие-то слова. «Ростов» был просто сильнее, реализовал свои моменты, точнее, использовали наши ошибки, которые мы допустили, поэтому и выиграл», — сказал защитник, затем ответив на вопрос об акции фанатов, ушедших с трибуны после 30 минут игры в знак протеста против задержаний в Санкт-Петербурге.

— Я считаю, что это хороший и положительный момент, когда болельщики разных клубов объединяются. Сплотились над общей проблемой. Это реально здорово. Это их идея, они ее реализовали. Молодцы.

Сегодня, конечно, провалили матч. Уходим на паузу с не очень хорошим настроением. Но чемпионат на сегодняшней игре не кончился. У нас будут впереди матчи, есть еще вся весна. Есть время подкорректировать какие-нибудь моменты на сборах. Думаю, тренер это сделает».

Постараемся исправить ситуацию, весной брать максимальное количество очков, чтобы команда выступила как можно лучше в этом сезоне.