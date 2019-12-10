Карпин: мне до одного места наша позиция в чемпионате

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил итоги осенней части чемпионата для своей команды. Об этом сообщает "Матч ТВ". По его словам, несмотря на неожиданный прогресс, дончане находятся в первой пятерке заслуженно. "Вы зачем-то каждый день обращаете внимание на турнирную таблицу. Лично мне до одного места, на каком мы находимся месте. Ну, по барабану, если не сказать жестче. Когда побеждаем — все говорят, что молодцы. И наоборот", — сказал Карпин. Аяз Гулиев и Ранее сообщалось, что полузащитники столичного "Спартака" Джано Ананидзе могут покинуть клуб зимой.

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