«Мне до одного места наша позиция в чемпионате»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оценил итоги осенней части чемпионата для своей команды. Об этом сообщает "Матч ТВ".
По его словам, несмотря на неожиданный прогресс, дончане находятся в первой пятерке заслуженно.
"Вы зачем-то каждый день обращаете внимание на турнирную таблицу. Лично мне до одного места, на каком мы находимся месте. Ну, по барабану, если не сказать жестче. Когда побеждаем — все говорят, что молодцы. И наоборот", — сказал Карпин.
Ранее сообщалось, что полузащитники столичного "Спартака" Аяз Гулиев и Джано Ананидзе могут покинуть клуб зимой.