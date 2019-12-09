Польские фанаты приехали в РФ подраться и пожалели

Польские фанаты приехали в Россию подраться и попались полиции

19 фанатов варшавской «Легии» в ноябре приехали в Калининградскую область, чтобы подраться с болельщиками московского «Спартака» , однако были задержаны полицией. Об этом сообщает портал tvn24.pl.

По информации источника, фанаты обеих команд договорились устроить массовую драку: с каждой стороны должны были участвовать по 33 человека, никакого оружия использовать было нельзя. Ультрас красно-белых заверили поляков, что полиция не придет в поле, где они должны были встретиться.

Тем не менее, фанатов «Легии» на месте встретила вооруженные сотрудники правоохранительных органов . Все они были задержаны и отправлены на родину. Также нарушители получили пятилетний запрет на въезд в Россию.