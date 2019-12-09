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Российскому футболу предрекли сильный удар по имиджу 

Lenta.ru 2 часа назад
Российскому футболу предрекли сильный удар
Фото: РИА Новости
Многочисленные акции болельщиков в поддержку задержанных фанатов московского «Спартака» нанесут сильный удар по имиджу российского футбола. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».
«В зарубежных организациях внимательно следят за нашим футболом, и эти события не просто чуть-чуть портят телевизионную картинку, а довольно сильно бьют по его репутации», — сказал изданию представитель одной из структур, контролирующих российский футбол.
Акции российских фанатов вызваны массовыми задержаниями поклонников «Спартака» в Санкт-Петербурге, а также запретом на посещение спортивных мероприятий для одного из лидеров фанатского движения красно-белых Валерия Бевзы, которого считают инициатором оскорблений в адрес форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы.
В минувшем туре Российской премьер-лиги, акции прошли на всех матчах. Фанаты покидали стадионы на 30 или 40 минутах игр. Российских болельщиков поддержали поклонники футбола из других стран, в частности, Польши и Сербии.
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Теги:
Футбол , Спартак , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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