Российскому футболу предрекли сильный удар по имиджу

Многочисленные акции болельщиков в поддержку задержанных фанатов московского «Спартака» нанесут сильный удар по имиджу российского футбола. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».

«В зарубежных организациях внимательно следят за нашим футболом, и эти события не просто чуть-чуть портят телевизионную картинку, а довольно сильно бьют по его репутации», — сказал изданию представитель одной из структур, контролирующих российский футбол.

Акции российских фанатов вызваны массовыми задержаниями поклонников «Спартака» в Санкт-Петербурге, а также запретом на посещение спортивных мероприятий для одного из лидеров фанатского движения красно-белых Валерия Бевзы, которого считают инициатором оскорблений в адрес форварда «Зенита» сборной России Артема Дзюбы.

В минувшем туре Российской премьер-лиги, акции прошли на всех матчах. Фанаты покидали стадионы на 30 или 40 минутах игр. Российских болельщиков поддержали поклонники футбола из других стран, в частности, Польши и Сербии.