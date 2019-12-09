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Уткин едко высмеял предложение Запашного 

Рамблер + ещё 6 2 часа назад
Уткин едко высмеял предложение Запашного
Фото: РИА Новости
Спортивный журналист Василий Уткин рассказал о предложении дрессировщика Эдгарда Запашного «поговорить по-мужски».
Запашный оправдался за призыв "покрошить болельщиков"
«Мне тут пишет и шлет голосовые сообщения Эдгард Запашный. «Здравствуйте. Мне сказали, что вы какую-то грязь про меня написали? А позвонить мне прежде и поговорить по-мужски не получилось?», — процитировал Уткин в своем телеграм-канале.
Журналист отметил, что говорить ему с Запашным не о чем, поскольку в цирк с живодерами он не ходит.
«Обсуждать нечего, в цирк с живодерами я принципиально не хожу и никому не советую, особенно с детьми — куда благотворнее сходить на футбол и объяснить ребенку самому, не доверяя случаю, значение всех незнакомых слов в русском языке и правила их уместного употребления. Рано или поздно ведь все равно узнает», — написал Уткин.
Он также предложил продать право «подраться с Запашным» на аукционе и предположил, что желающие найдутся.
«Да и парню полезно ощутить себя тигром из собственного цирка. Весь полученный доход пойдет в фонд, оказывающий поддержку бездомным животным», — добавил Василий Уткин.
Как ранее сообщал «Рамблер», Эдгард Запашный высказался против оскорбительных речевок на футбольных стадионах и заявил, что «ввел бы ОМОН и покрошил» болельщиков, которые позволяют себе материться на матчах. После этого Уткин назвал Запашного живодером, а его слова — признаком дегенеративного ума.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 19 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Футбол , Прочее , Василий Уткин
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