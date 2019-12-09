Сборной России запретили флаг и гимн на ЧМ-2022

Россия не будет играть под своим флагом на чемпионате мира в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении спортсменов из России, сообщает Sport24.

9 декабря исполком WADA отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Если сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022 в Катаре, то она будет выступать без флага и гимна

В ФИФА отметили, что организация приняла к сведению решение WADA. Организация проведет консультации с Всемирным антидопинговым агентством, а так же с Ассоциацией летних олимпийских международных организаций (АСОИФ), чтобы уточнить сферу действия решения в отношении футбола.

Россия сможет обжаловать решение WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS). На аппеляцию дается 21 день.