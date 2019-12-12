Роналду назвал ЛЧ любимым турниром

Роналду назвал Лигу чемпионов любимым турниром

Напомним, что "бьянконери" сыграли в гостях с леверкузенским "Байером". Гости обыграли хозяев со счетом 0:2.

Роналду заявил, что любит играть в Лиге чемпионов. Он отметил, что главное в этом турнире — команда. А в минувшей встрече она хорошо себя показала. Португалец также добавил, что "Юве" дошел до плей-офф соревнований без поражений и выиграв группу, что также является достижением.

Роналду также поделился опасениями, что матчи плей-офф будут сложными, так как туринская команда попала в трудную группу.

"Мы с большим уважением относимся ко всем оставшимся в турнире командам. Знаем, что жеребьевка будет непростой. Так что, давайте подождем и посмотрим, кто нам достанется" — заявил футболист.

Ранее определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.