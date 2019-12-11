Ибрагимович получил предложение из АПЛ

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, который в конце декабря получит статус свободного агента, получил предложение из английской Премьер-лиги.

Согласно информации Daily Express, заинтересованность в услугах 38-летнего бомбардира проявляет «Эвертон». «Ириски» предложили контракт форварду с зарплатой 4,7 миллиона евро за сезон.

Ранее СМИ сообщали, что главным претендентом на Ибрагимовича является «Милан», за который он выступал с 2010 по 2012 год.

В минувшем сезоне МЛС шведский бомбардир провел 31 поединок, отметившись 31 забитым мячом и восемью результативными передачами.