Определились участники плей-офф Лиги чемпионов

Определились все 16 участников плей-офф Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В весеннюю стадию турнира пробились английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Атлетико», «Валенсия» и «Реал» , итальянские «Ювентус» и «Наполи», немецкие «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Боруссия» из Дортмунда, а также французские «Пари Сен-Жермен» и «Лион».

Среди участников решающей стадии Лиги чемпионов не оказалось российских клубов. Петербургский «Зенит» занял последнее место в группе G, а московский «Локомотив» оказался последним в квартете D.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 16 декабря. Первые матчи плей-офф турнира состоятся 18–19 и 25–26 февраля 2020 года.