Моуринью высказался о поражении «Баварии»

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Баварии".

Встреча закончилась со счетом 1:3.

"Хороший, важный матч для меня, однако нет желания рассуждать вслух о выводах, которые в итоге сделаны. Я собрал для себя немало ценной информации. Например, сегодня я многое узнал о Фойте, который до этого у меня ни разу не играл. За эти 90 минут я узнал о нем больше, чем за две-три недели тренировок.

Мы играли против очень сильной команды — это лучшая проверка из всех возможных. Конечно, было бы лучше победить или сыграть вничью. Или чтобы Сон забил в концовке, и мы проиграли бы 2:3. В любом случае, сегодня можно сказать хорошее о многих из наших парней", — приводит слова Моуринью официальный сайт УЕФА.