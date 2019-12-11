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«Одно слово есть — обосрались». «Зенит» позорно прощается с еврокубками 

SPORT24.ru + ещё 22 1 час назад
«Одно слово есть — обосрaлись»
Фото: EPA
На 57-й минуте, когда мяч попал в руку Дугласу Сантосу в штрафной «Зенита», единственная интрига, которая оставалась для петербургских болельщиков — воткнет ли «Лион» второй гол «Лейпцигу» в параллельном матче или нет. Воткнул.
В итоге сбылся единственный расклад, который оставлял команду Сергея Семака без еврокубков — крупное поражение в Лиссабоне и непроигрыш «Лиона». Хотя до перерыва вроде все было неплохо. В обоих матчах. Но затем «Зенит» выдал худшие 45 минут из всех возможных. По уровню безнадеги творившееся на поле «Эштадиу да Луж» могло сравниться разве что с домашним матчем питерцев против «Лейпцига».
Сейчас, конечно, можно, абстрагировавшись от эмоций, найти кучу причин такому результату — травмы и дисквалификации ведущих игроков, например. Или неопытность команды: до этого сезона в Лиге чемпионов у «Зенита» играли лишь несколько человек. Но оправдания здесь искать не надо. Артем Дзюба после матча очень точно описали ситуацию: «Одно слово есть — обосрались».
И обосралась команда, которая после 19-ти туров «везет» ближайшему преследователю 10 очков. Понятно, что у преследователей в еврокубках еще меньше. Речь не о том. Этим «обсером» «Зенит» сегодня олицетворил уровень российской лиги.
Лиги, где работают арбитры, оформляющие скандал после каждого тура. Лиги, где футболист получает место на поле только лишь благодаря правильному паспорту. Лиги, в которой высокие скорости практически исключены.
После матча Семак сказал, что катастрофы в вылете из еврокубков не видит.
«Результат нас не устраивает. Но это не катастрофа. После длительного отсутствия в ЛЧ мы понимали, как нам будет сложно. Будем готовиться к следующему сезону. Надеюсь, мы будем выглядеть более достойно. Но катастрофы никакой нет». Сергей Семак, главный тренер «Зенита»
В какой-то степени он прав. Если говорить исключительно про нынешнюю лигочемпионскую кампанию. Все-таки обычно 7 очков практически всегда дают гарантию выхода из группы — если на ЛЧ, то в Лигу Европы. Но есть небольшая проблема — «Зенит» за последние два года ни разу не смог одержать победу на выезде.
При том, что в соперниках были команды вроде «Мольде» и минского «Динамо». А это уже — если не катастрофа, то как минимум ее предвестник. Так что будем откровенны — во вторник вечером в Лиссабоне был позор. И ситуация не изменилась бы, даже не забей Депай на 82-й. Или реализуй «Лейпциг» свой супермомент в добавленное время. С такой игрой в выездных матчах прощание с Лигой чемпионов случилось бы если не на «да Луж», то на «Энфилде», «Этихаде» или «Камп Ноу». И не исключено, что это прощание было бы более звонким. В негативном окрасе этого слова.
С такой игрой можно обыгрывать лишь тех, кто играет еще хуже. А как показывает практика, в чемпионате России с дюжину таких команд.
О том, что уровень российского футбола падает, в последние годы не говорил только ленивый. Только каких-то шагов в сторону исправления пока не видно. А пока их не будет, болельщикам останется лишь радоваться, что знаменитым европейским командам мы можем проигрывать достойно. Но это, простите, уровень Люксембурга.
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Теги:
Футбол , Сергей Семак , Артем Дзюба , Дуглас Сантос , Зенит , Динамо
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