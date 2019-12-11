Немцы подвели: как «Зенит» попрощался с евровесной

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
«Есть надежда»: Реакция Фетисова на решение WADA по РФ
«Есть надежда»: Реакция Фетисова на решение WADA по РФ
Зимние виды спорта
«Одно слово есть — обосрaлись»
«Одно слово есть — обосрaлись»
Футбол
Шарапова назвала цель на следующий год
Шарапова назвала цель на следующий год
Теннис
МОК вступился за "чистых" российских спортсменов
МОК вступился за "чистых" российских спортсменов
Зимние виды спорта
4 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 1
Норвич Сити Норвич Сити
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Уотфорд Уотфорд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
5 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
1 2
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
6 декабря

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Арсенал
Арсенал
4 0
Локомотив М Локомотив М
Зенит
Зенит
3 0
Динамо М Динамо М
6 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
0 0
Атлетико М Атлетико М
6 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
2 2
Герта Герта
7 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Тамбов
Тамбов
3 0
Оренбург Оренбург
Краснодар
Краснодар
1 1
ЦСКА ЦСКА
Ахмат
Ахмат
0 1
Уфа Уфа
7 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Эвертон
Эвертон
3 1
Челси Челси
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
5 0
Бёрнли Бёрнли
Уотфорд
Уотфорд
0 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
7 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Эспаньол Эспаньол
Гранада
Гранада
3 0
Алавес Алавес
Леванте
Леванте
2 4
Валенсия Валенсия
7 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
2 1
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
1 0
Вольфсбург Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Майнц Майнц
8 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Крылья Советов
Крылья Советов
2 3
Урал Урал
Сочи
Сочи
1 1
Рубин Рубин
Спартак М
Спартак М
1 4
Ростов Ростов
8 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Норвич Сити
Норвич Сити
1 2
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
1 4
Лестер Сити Лестер Сити
8 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 1
Хетафе Хетафе
Бетис
Бетис
3 2
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 0
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
8 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Унион
Унион
2 0
Кёльн Кёльн
Вердер
Вердер
0 1
Падерборн 07 Падерборн 07
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
23:00
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
15:30
Уотфорд Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
15:00
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:00
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
20:30
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Байер Байер
Бавария
Бавария
17:30
Вердер Вердер
Герта
Герта
17:30
Фрайбург Фрайбург
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
17:00
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
14:00
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
16:00
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
18:00
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
17:30
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07

«Зенит» уступил «Бенфике» и не выступит в еврокубках весной 

Газета.Ru 4 часа назад
Немцы подвели: как «Зенит» попрощался с евровесной
Фото: ТАСС
Петербургский «Зенит» разгромно уступил «Бенфике» и не пробился в евровесну, заняв последнее место в своей группе в Лиге чемпионов. До последних минут подопечные Сергея Семака сохраняли шансы на плей-офф главного европейского турнира, но из-за ничьи в параллельном матче не смогли рассчитывать даже на попадание в Лигу Европы.
Петербуржцы подходили к матчу с семи очками в активе в группе G. У «Зенита» выдался не лучший групповой этап, но во втором туре группового этапа сине-бело-голубые уверенно обыграли «Бенфику» со счетом 3:1. Это и делало команду с берегов Невы фаворитом. Однако даже победа не гарантировала бы «Зениту» выход в плей-офф, не говоря уже о поражении.
Ситуация в квартете сложилась таким образом, что перед завершающим туром выход в следующий раунд обеспечил себе только «РБ Лейпциг». Если бы в параллельном матче французский «Лион» обыграл немцев, то именно он бы оказался в 1/8 финала, а не «Зенит».
Но и у лиссабонцев, замыкающих группу перед последним матчем, своя мотивация была: «Бенфика» все еще могла рассчитывать на евровесну, окажись на третьем месте, которое автоматически бы отправляло команду в 1/16 Лиги Европы. Иначе говоря, ситуация в подгруппе G получилась уникальной, и интрига сохранялась вплоть до финального свистка в обоих матчах.
Что интересно, у «Зенита» и «Бенфики» богатая история противостояний. Так, с сезона-2011/12 команды встречались между собой аж семь раз, поэтому знают друг друга соперники давно и хорошо. Семь лет назад нынешний главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак забивал лиссабонцам.
Обеим клубам было, что терять, из-за чего первый тайм проходил в очень спокойном темпе и без опасных моментов. Тем более, что по ходу игры «РБ Лейпциг» первым забил «Лиону», поэтому сине-бело-голубые в режиме реального времени выходили в плей-офф даже в случае поражения. Это впоследствии завело «Бенфику», и португальца организовали несколько опаснейших моментов подряд, но с реализацией в этом сезоне у подопечных Бруну Лаже не все здорово.
На какой-то момент петербуржцам удалось умерить настырность хозяев фолами, но игра из-за этого совершенно не смотрелась и разбилась на эпизоды. «Бенфика» давила и создавала острые подходы к воротам, но в параллельном матче «Лейпциг» забил второй мяч «Лиону», прибавив «Зенитам» еще больше спокойствия. Единственной проблемой сине-бело-голубых были желтые карточки, полученные Дугласом дос Сантосом и Артемом Дзюбой в безобидных ситуациях. На перерыв команды ушли на крайне низких скоростях и, как следствие, при счете 0:0.
Другое дело, что у «Зенита» был лишь опасный момент — удар Сердара Азмуна рядом со штангой. У «Бенфики» же было больше ударов, процент территориального преимущества и даже количество и точность передач. Петербуржцы больше ли нарушали правила.
Но излишняя уверенность сыграла с гостями злую шутку. Сразу после начала второго тайма «Зенит» получил гол из раздевалки: на 47-й минуте Бранислав Иванович не смог прервать передачу на линии штрафной, мяч оказался у Мораиса, он покатил его Пицци, а тот прострелил во вратарскую, куда ворвался Франко Серви и одним касанием переправил снаряд в ворота Михаила Кержакова. Как оказалось, чем проще играла «Бенфика», тем больше у нее получалось.
Что удивительно, пропущенный гол ввел петербуржцев в еще больший ступор. Из-за полного отсутствия моментов «Зенит» фактически не знал, как ему играть в атаке, а лиссабонцы тем временем наращивали преимущество и имели возможность увеличить гандикап в счете.
И это произошло еще до истечения часа игры. На 56-й минуте Сантос сыграл рукой в своей штрафной и привез пенальти в ворота петербуржцев, попутно получив вторую желтую карточку, которая тут же переросла в красную. Пицци в итоге сделал счет 2:0, и практически сразу у «Зенита» появился новый повод нервничать: «Лион» отыграл один мяч у «Лейпцига».
За оставшееся время картина для «Зенита» ровным счетом не поменялась. Петербуржцам удалось создать только один действительно опасный момент, но сразу же после это они пропустили третий гол: Пицци выполнил подачу на ближнюю штангу, Азмун пытался сыграть на перехвате, но в итоге пяткой срезал мяч в свои ворота.
Курьез в том, что двумя минутами ранее Азмун мог делать счет 2:1, но в итоге забил в свои ворота, после чего на табло загорелись 3:0.
Примерно в этот же момент пришли дурные вести из Франции — там «Лион» героически свел игру с «Лейпцигом» к ничьей. Как итог, немцы с 11 очками выиграли свою группу, французы оказались с 8 баллами вторыми, на третьем месте финишировала «Бенфика» с 7 очками и отправилась в Лигу Европы, а «Зенит» с аналогичным количеством баллов замкнул квартет, испортив себе предстоящий отпуск.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Газета.Ru: последние новости
"Зенит" уступил "Бенфике" и не выступит в еврокубках весной "Зенит" уступил "Бенфике" и не выступит в еврокубках весной Определились соперники сборной России перед Евро-2020 Определились соперники сборной России перед Евро-2020 Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры Дмитрий Сычев объявил о завершении карьеры
Комментарии 2 
Теги:
Футбол , Михаил Кержаков , Сергей Семак , Артем Дзюба , Франко Серви , Зенит
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Есть надежда»: Реакция Фетисова на решение WADA по РФ
«Есть надежда»: Реакция Фетисова на решение WADA по РФ 35
«Одно слово есть — обосрaлись»
«Одно слово есть — обосрaлись» 10
Шарапова назвала цель на следующий год
Шарапова назвала цель на следующий год
МОК вступился за «чистых» российских спортсменов
МОК вступился за «чистых» российских спортсменов 3
Предательство по-русски. Чиновники против спортсменов
Предательство по-русски. Чиновники против спортсменов 411
Новости партнеров
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение