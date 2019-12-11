«Зенит» определился с местом проведения двух сборов

"Зенит" определился с местами, где будут проходить зимние сборы команды.

Напомним, в заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Зенит" проиграл "Бенфике" и лишился шансов на еврокубковую весну.

Из отпуска футболисты выйдут 11 января и пройдут медицинское обследование. 13 января команда отправится в Катар, где будет тренироваться до 25 января и сыграет несколько товарищеских матчей.

С 29 января по 10 февраля "Зенит" будет заниматься в Испании.

Третье место сборов станет известно немного позднее.

После 19 туров чемпионата России "Зенит" лидирует в турнирной таблице.