Бразилец из сборной России собрался жить в Европе

Вратарь сборной России «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, где будет жить после окончания карьеры. Слова спортсмена приводит Sports.ru.

Гильерме отметил, что наверняка не вернется в Бразилию, откуда он родом. «В России тоже не факт, что останусь», — сказал футболист. По его словам, он, скорее всего, переедет в Европу, например, в Испанию. Вратарь собрался сделать это, чтобы находиться между Россией и Бразилией.

Кроме того, Гильерме подчеркнул, что не хочет быть тренером. «Мне кажется, слишком сложная и нервная работа», — заявил бразилец. Вместо этого спортсмен хочет стать футбольным менеджером.

В ноябре Гильерме, рассуждая о том, как изменила его Россия, заявил, что здесь он стал более закрытым человеком. Раньше же, по словам бразильца, его открытостью пользовались другие люди.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года, вместе с командой он стал чемпионом России. В 2015-м он оформил российское гражданство и стал получать вызовы в сборную страны. Сейчас Гильерме является основным вратарем национальной команды.