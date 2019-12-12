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Черчесов рассказал, что он думает о ситуации с травлей Дзюбы 

Чемпионат.com + ещё 3 2 часа назад
Черчесов высказался о травле Дзюбы
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение на тему ряда инцидентов, в ходе которых болельщики оскорбительно высказывались в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы.
«Артём — опытный футболист и взрослый, сформировавшийся человек. Сыграл пару игр за «Зенит» и только потом спокойно ответил. По большому счёту, это нас не затронуло. Хотим мы или нет, вокруг нас что-то происходит. Кто-то это делает ситуативно, кто-то — ненарочно, не понимая целиком ситуации.
Способна ли эта травля на него повлиять? Такие моменты могут повлиять на любого человека. Но так как мы рядом и у нас есть связь, свою обязательную программу должны выполнять. Если видим, что ситуация неправильная, есть же телефон, можно позвонить. Из этой ситуации всем нужно выходить достойно. Надеюсь, что всё устаканится и встанет на правильные рельсы.
Лично я стараюсь всегда с пониманием относиться к вопросам, связанным с болельщиками. Но они не могут всё знать. И что самое интересное, я сам не могу всё говорить. Есть же вопросы тактики — ну нельзя иногда публично рассуждать о том, почему вчера футболист не отыграл до конца матча. А болельщик хочет его видеть. Ну повозмущался он из-за того, что тот не играет, команда одержала победу, и он сразу забыл об этом.
Время проходит, и результат — лучший ответ на большинство вопросов, которые есть в футболе. А болельщик, если он не будет эмоциональный и живой, что тогда? Пришли как на концерт, камерно посидели… Так, что ли? Но, конечно, нужно соблюдать правила общественного порядка, это даже не обсуждается», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Михаилу Гончарову, Максиму Ерёмину и Денису Целых.
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Теги:
Футбол , Максим Еремин , Станислав Черчесов , Михаил Гончаров , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ
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