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Определились все участники плей-офф Лиги Европы 

ТК «Звезда» + ещё 17 2 часа назад
Определились все участники плей-офф Лиги Европы
Фото: Marius Becker dpa Globallookpress
Жеребьевка пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне.
Определились все команды, которые сыграют в 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Заключительные матчи группового этапа турнира завершились в ночь с 12 на 13 декабря.
В плей-офф Лиги Европы вышли по две лучшие команды из каждой группы, а также клубы, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.
Таким образом, в 1/16 финала Лиги Европы сыграют португальские «Спортинг», «Бенфика», «Порту», «Брага», испанские «Севилья», «Хетафе», «Эспаньол», английские «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон», немецкие «Айнтрахт», «Байер», «Вольфсбург», итальянские «Рома», «Интер», голландские АЗ, «Аякс», австрийские ЛАСК, «Зальцбург», шотландские «Селтик», «Рейнджерс», кипрский АПОЭЛ, шведский «Мальме», датский «Копенгаген», швейцарский «Базель», румынский ЧФР, болгарский «Лудогорец», бельгийские «Гент», «Брюгге», греческий «Олимпиакос», украинский «Шахтер» и турецкий «Башакшехир».
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы пройдет 16 декабря в швейцарском Ньоне. В ней примут участие 12 победителей групп Лиги Европы UEFA и 12 обладателей вторых мест, а также восемь клубов, которые заняли третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов UEFA.
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Теги:
Футбол , УЕФА , Манчестер Юнайтед
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