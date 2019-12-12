«Футбол в России окончательно умер»

Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в социальных сетях отреагировал на неудачу российских футбольных клубов, не сумевших впервые за 17 лет выйти в еврокубковую весну. «
Да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас в России окончательно умер», — написал Кафельников в своем Twitter.
Да здравствует лимит на легионеров👍👏👍👏!Футбол у нас в России окончательно умер— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 12 декабря 2019 г.
В четверг «Краснодар» в гостях проиграл «Хетафе» и стал последним клубом РПЛ, который потерял шансы на выход в весеннюю фазу еврокубков. Ранее «Локомотив» и «Зенит» финишировали четвертыми на групповом этапе Лиги чемпионов, а ЦСКА досрочно стал четвертым в квартете Лиги Европы. Тульский «Арсенал» и «Спартак», чьим болельщиком является Кафельников, не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы.