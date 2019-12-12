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Кафельников: «Футбол в России окончательно умер» 

Просто Про Спорт + ещё 7 3 часа назад
«Футбол в России окончательно умер»
Фото: РИА Новости
Бывший российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников в социальных сетях отреагировал на неудачу российских футбольных клубов, не сумевших впервые за 17 лет выйти в еврокубковую весну. «
Да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас в России окончательно умер», — написал Кафельников в своем Twitter.
В четверг «Краснодар» в гостях проиграл «Хетафе» и стал последним клубом РПЛ, который потерял шансы на выход в весеннюю фазу еврокубков. Ранее «Локомотив» и «Зенит» финишировали четвертыми на групповом этапе Лиги чемпионов, а ЦСКА досрочно стал четвертым в квартете Лиги Европы. Тульский «Арсенал» и «Спартак», чьим болельщиком является Кафельников, не смогли пробиться в групповой этап Лиги Европы.
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Теги:
Футбол , Евгений Кафельников , Спартак , Зенит , Локомотив , ЦСКА
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