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Время начинать с нуля. Российский футбол слишком долго занимался самообманом 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Начать с нуля. Фиаско российского футбола
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Играет реквием.
Ноль клубов в евровесне. Ноль забитых мячей на четыре клуба. Ноль побед в шестом туре. Ноль ударов из пределов штрафной с игры у «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара». Сплошные нули. Легко констатировать, что мы оказались на дне.
Если кто-то из вас внимательно читает мои тексты, то хорошо знает, что я часто пишу об одних и тех же проблемах. Искусственные меры для создания конкуренции, недостаточное внимание низшим эшелонам нашей футбольной вертикали, невероятное отставание от Европы в уровне детско-юношеской подготовки, почти полное отсутствие свежих тренерских идей — всё это не меняется уже многие годы. Плохо заниматься самоцитированием, но у меня (к сожалению!) уже целая полка текстов с предупреждениями о том, к чему мы пришли сейчас.
Но самое странное заключается в том, что всё это уже довольно продолжительное время признавать провал по многим фронтам сразу мы, как футбольное общество, оказываемся не готовы. Даже сейчас, когда случилась самая низкая точка, громче всего говорят о системе «осень-весна» — якобы виновата она. Она, надо понимать, не образовывает детских тренеров вообще, она не даёт нормального образования взрослым тренерам, она управляет нашими клубами так, что каждый год умирает по полдюжины проектов.
Да бросьте. Всё это время мы занимаемся самообманом. Лимит на легионеров, лимит на молодых футболистов в ФНЛ, лимит на молодых футболистов в ПФЛ, фразы президентов клубов «Так уж договорились, чего теперь делать» после трансферов за 50 тысяч рублей, разговоры о том, что расширение спасёт РПЛ, запреты нашим тренерам ехать на стажировку к Сарри и ещё тысяча разных вещей — всё это разные формы самообмана. Этим самообманом мы занимаемся несколько лет, вместо того, чтобы открыто и максимально громко признать несколько глобальных вещей.
Первая: у нас просто катастрофическая ситуация с подготовкой детей и юношей. Именно так: КА-ТА-СТРО-ФИ-ЧЕС-КА-Я. Детей заставляют играть на результат, а тренируют по лекалам времени, которое давно ушло, — и нет причин верить, что ситуация может в ближайшее время поменяться. Вторая: дефицит свежих тренерских идей во взрослом футболе связан с тем, что сообщество закрыто и почти никак не обновляется — в РПЛ одни и те же люди, а в лигах ниже тренерами становятся по дефолту обычно бывшие игроки этих клубов, на уровень образования которых закрывают глаза. Третья: мир быстро меняется, и сегодня люди любят процесс, а не результат — поэтому «Хетафе», который при 3:0 несётся добивать «Краснодар» так, будто проигрывает, завоюет больше симпатий, чем пыхтящие в обороне даже при 0:0 ради локального результата наши клубы. Процесс должен быть зрелищным, и этого уже достаточно для лояльности — а лояльность, в свою очередь, хорошо монетизируется. Наш футбол чудовищно результатоориентирован, что ему при наличии других больших проблем ещё сильнее мешает.
Всё это гораздо важнее и значимее для развития здоровой футбольной культуры, чем очерёдность кругов в чемпионате или присутствие/отсутствие на поле игроков с правильным паспортом. За всё это нужно браться чем быстрее, тем лучше. Нули в этом плане символичны. С них, в конце концов, и нужно начинать.
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Теги:
Футбол , Статьи , Зенит , Локомотив
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