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Лимит на катастрофу: как Россия провалилась в еврокубках 

Газета.Ru 55 минут назад
Лимит на катастрофу: как провалилась Россия
Фото: Газета.Ru
Все российские клубы вылетели из еврокубков уже по итогам их осенней части. Теперь наша Премьер-лига потеряет третью команду в Лиге чемпионов в сезоне-2021/22. «Газета.Ru» разбирается, как это произошло.
Текущий сезон российские команды начинали в борьбе с Португалией за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА. Соперники подобрались уже в предыдущей еврокампании, а сгоревший год пятилетней давности отнял значительно больше очков у Российской премьер-лиги.
К началу нового еврокубкового сезона ситуация была достаточно напряженной, но Россия сохраняла перевес в таблице коэффициентов, а значит и шансы на то, чтобы все же иметь право выставить в 2021 году в Лигу чемпионов по-прежнему три клуба (квоты еврокубков на следующий сезон уже сформированы по итогам предыдущего).
Все осложнилось сразу же, когда тульский «Арсенал» не просто не смог попасть в групповую стадию Лиги Европы, но вообще не набрал очков, дважды уступив максимально грозному азербайджанскому «Нефтчи»…
Таким образом, у России и Португалии осталось по пять команд в европейских клубных соревнованиях, но очки наших клубов делились на шесть (изначальное количество участников), а у соперников — на пять.
Дальше была красивая победа «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов над «Порту», что на самом деле сыграло против РПЛ — ведь в Лиге Европы, куда отправились «драконы», они явно должны были набрать больше очков.
Правда, и сами «быки» в групповую стадию главного клубного турнира Европы не попали, оконфузившись в противостоянии с греческим «Олимпиакосом», и тоже оказались в ЛЕ.
Но если у португальцев до групповых этапов добрались все пять команд («Бенфика» в Лигу чемпионов, а «Порту», «Спортинг», «Брага» и «Витория» — в Лигу Европы), то РПЛ потеряла еще и «Спартак», который к тому же драматично уступил в обоих матчах конкурентам из «Браги».
Задача спасти шестую строчку — чего греха таить — стала практически невыполнимой, но на надежда еще теплилась. Ход борьбы на групповом этапе эту надежду безжалостно уничтожил.
Но давайте посмотрим на вещи реально: что толку РПЛ от трех команд в Лиге чемпионов и шести клубов в еврокубках вообще? Зачем это российскому чемпионату на данном этапе, если «Арсенал» и даже «Спартак» не в состоянии добраться до групповой стадии, а остальные там проваливаются, причем вполне закономерно?
Сейчас уже раздаются голоса, в том числе весьма авторитетные, о том, что виновата система «осень-весна», при которой результаты ухудшились. Так, например, сказал один из лучших футболистов в истории России, а ныне интересный телеэксперт Андрей Аршавин.
Но это только факт, который пуст без понимания, из чего он вырос. Бессмысленно обвинять систему, которая была в том числе призвана актуализировать форму участников еврокубков, ведь при «весна-осень» в евротурнирах команды стартовали через полгода после оформления путевок в них, успевая зачастую в российских реалиях сменить половину состава и стать слабее.
Проблема выступления клубов РПЛ в еврокубках гораздо глубже. Она в состоянии всего отечественного футбола, в том, как он разивается.
Одной из проблем, например, является лимит на легионеров. История с ним трагикомична.
Давайте вспомним, как его вводили. Евгений Гинер и Валерий Газзаев собрали в ЦСКА, когда у них были для этого возможности, сильный и молодой костяк из российских игроков (Игорь Акинфеев, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич) и стали лоббировать введение искуственных ограничений, «чтобы помочь развитию сборной».
Лимит действительно был введен, а тем временем сборная России, выращенная безо всяких искуственных ограничений, показала свой лучший результат на Евро-2008, выиграв там бронзовые медали.
С тех пор в стране говорят только о деградации игроков, которые вроде как стали слабее. О том, что «лимитчики» необоснованно получают огромные зарплаты и при этом не отрабатывают их, показывая слабый футбол и не прогрессируя. Наши игроки практически перестали уезжать в топ-чемпионаты, потому что их и тут неплохо кормят. Конечно, уровень будет падать.
Но вернемся к лимиту. Как только российские лидеры ЦСКА постарели, а ситуация изменилась — теперь финансовых возможностей конкурировать с «Зенитом», «Спартаком» и даже «Локомотивом» у армейцев просто нет, — те же самые люди стали лоббировать отмену лимита!
Евгений Гинер и уже депутат Госдумы Валерий Газзаев публично не раз рассказывали о том, что лимит необходимо отменить, потому что — внимание — он мешает развитию сборной страны, лишая отечественный футбол конкурентной среды.
Но поезд уже ушел — президент страны Владимир Путин не раз высказывался по поводу необходимости создать наилучшие условия для отечественной рабочей силы, и российские футбольные чиновники стоят на этой позиции твердо, даже если, как новый глава РФС Александр Дюков, сами считают иначе.
Но и лимит — это лишь часть проблем. Просто посмотрите, сколько в текущем сезоне скандалов вокруг судейства! В каждом туре, несмотря на введение VAR, огонь полыхает, после чего КДК выносит решения.
В здоровом чемпионате невозможна история с переходом Алексея Сутормина в «Зенит» из «Оренбурга» за 50 тысяч рублей уже после подписания контракта с казанским «Рубином», который должен был заплатить за игрока 2 млн евро…
Так что удивляться выступлениям российских команд в еврокубках не стоит, потому что любые их успехи происходят скорее вопреки и только отвлекают от проблем. Пока наш футбол не разберется с ними, прогресса ждать не стоит.
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