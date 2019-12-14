Акинфеев о завершении карьеры: «Хочу еще поиграть. Прощальных матчей не хочу»

— Понятно, что о завершении карьеры думать пока рано, но тем не менее, каким ты его видишь? Прощальный матч против европейского гранда или подобно тому, как это сделали братья Березуцкие?

— Пока я этого не вижу. Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть.

Прощальных матчей не хочу. В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, Братья поступили очень правильно, закончив без лишних проводов.

— А вот болельщикам как раз не хватает таких проводов.

— Так вы предлагайте пив-бар! Зачем эти стадионы, они уже надоедают футболистам за время карьеры (смеется), — сказал Акинфеев.