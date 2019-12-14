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Акинфеев о завершении карьеры: «Хочу еще поиграть. Прощальных матчей не хочу» 

Sports.ru + ещё 5 3 часа назад
«Хочу еще поиграть. Прощальных матчей не хочу»
Фото: Sports.ru
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился мыслями о завершении карьеры.
— Понятно, что о завершении карьеры думать пока рано, но тем не менее, каким ты его видишь? Прощальный матч против европейского гранда или подобно тому, как это сделали братья Березуцкие?
— Пока я этого не вижу. Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть.
Прощальных матчей не хочу. В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, Братья поступили очень правильно, закончив без лишних проводов.
— А вот болельщикам как раз не хватает таких проводов.
— Так вы предлагайте пив-бар! Зачем эти стадионы, они уже надоедают футболистам за время карьеры (смеется), — сказал Акинфеев.
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Теги:
Футбол , Игорь Акинфеев , ЦСКА
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