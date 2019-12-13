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Жиру близок к переходу в «Интер» 

Soccer News + ещё 2 11 часов назад
Жиру близок к переходу в «Интер»
Фото: Soccer News
Форвард "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру ведет переговоры с руководством "Интера", передает L’Equipe.
По информации источника, 33-летний футболист недоволен количеством игрового времени в лондонском клубе, так как проигрывает конкуренцию Тэмми Абрахаму и Миши Батшуайи.
Стоит отметить, что в "Интере" он тоже будет третьим на выбор позиции, так как там есть Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.
Ожидается, что трансфер можно будет осуществить уже этой зимой.
В нынешнем сезоне футболист участвовал лишь в 7 матчах, отметившись 1 голом.
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