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Орешкин рассказал о финансовом развитии ЦСКА после передачи акций ВЭБ.РФ 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Орешкин рассказал о дальнейшем развитии ЦСКА
Фото: РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ВЭБ.РФ не буде вмешиваться в спортивную составляющую управления клубом, которая останется за президентом армейской команды Евгением Гинером, передает ТАСС.
"Считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов", — написал Орешкин в инстаграме.
Глава ведомства отметил, что в 2020 году финансовое состояние клуба значительно улучшится. Этому будет способствовать снижение долговой нагрузки ЦСКА, привлечение новых спонсорских контрактов, а также увеличение денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости арены.
Орешкин добавил, что во время ближайшего трансферного окна армейский клуб будет чувствовать себя увереннее.
Ранее Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации.
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Комментарии 1 
Теги:
Футбол , Максим Орешкин , Евгений Гинер , ЦСКА , ИТАР-ТАСС
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