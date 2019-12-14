Орешкин рассказал о дальнейшем развитии ЦСКА

Орешкин рассказал о финансовом развитии ЦСКА после передачи акций ВЭБ.РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ВЭБ.РФ не буде вмешиваться в спортивную составляющую управления клубом, которая останется за президентом армейской команды Евгением Гинером , передает ТАСС.

"Считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов", — написал Орешкин в инстаграме. View this post on Instagram A post shared by Maxim Oreshkin (@oreshkin_max) on Dec 14, 2019 at 3:30am PST

Глава ведомства отметил, что в 2020 году финансовое состояние клуба значительно улучшится. Этому будет способствовать снижение долговой нагрузки ЦСКА , привлечение новых спонсорских контрактов, а также увеличение денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости арены.

Орешкин добавил, что во время ближайшего трансферного окна армейский клуб будет чувствовать себя увереннее.

Ранее Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации.