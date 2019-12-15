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«Монако» подпишет молодого сербского защитника 

Soccer News 1 час назад
«Монако» подпишет молодого сербского защитника
Фото: Soccer News
"Монако" планирует подписать в ближайшее время защитника "Партизана" Страхиньи Павловича, утверждает L'Equipe.
По информации источника, стороны уже начали переговоры и, скорее всего, заключат сделку на следующей неделе. По условиям контракта, 18-летнему защитнику придется доиграть сезон в "Партизане".
Стоимость сделки — 10 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусов.
"Монако" после 17 туров Лиги 1 занимает 9 место турнирной таблице, имея в активе 25 баллов.
Павлович в этом сезоне участвовал в 18 матчах, забив 1 гол.
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Теги:
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