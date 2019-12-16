«Зозуля, ты нацист»: украинца довели до слез

Болельщики довели до слез украинского футболиста

Футболист испанского клуба «Альбасете» Роман Зозуля расплакался в раздевалке после оскорблений фанатов «Райо Вальекано». Об этом говорится в заявлении вице-президента клуба Виктора Варелы, размещенном на сайте «Альбасете».

Виктор Варела назвал правильным решение команды не выходить на поле во втором тайме матча с «Райо Вальекано» после скандирования болельщиками оскорблений в адрес украинца Романа Зозули.

«Зозуля подавлен, он плакал в раздевалке. Очевидно, это была довольно тяжелая ситуация для него. Я могу только сказать, что Роман с тех пор, как прибыл в «Альбасете», вел себя образцово», — подчеркнул вице-президент клуба.

По данным телеканала «360», представитель футболиста Владимир Кузьменко заявил, что Зозуля является патриотом Украины, а не неонацистом. Спортсмена также поддержал президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса, который обвинил фанатов в нетерпимости.

«Рамблер» писал, что в 2017 году в Испании вспыхнул скандал вокруг трансфера Зозули из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Клубы договорились о переходе украинца, но из-за протестов фанатов, которые обвинили игрока в нацистских взглядах, сделка была аннулирована.