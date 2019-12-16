Игнашевич высказался об отставке Слуцкого 

Старший тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич поведал в интервью "Известиям" о том, что думает по поводу отставки Леонида Слуцкого с поста главного тренера голландского "Витесса".
По мнению Игнашевича, боссы клуба захотели встряхнуть увольнением российского специалиста игроков, которые долгое время шли в лидирующей группе чемпионата Нидерландов, а потом проиграли в пяти матчах кряду.
Он уверен, что Слуцкий с опытом работы за рубежом будет востребован во многих клубах, в том числе и Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что Игнашевич отправится на стажировку во Францию.