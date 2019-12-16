Остановленную из-за Зозули игру решили не продолжать

Остановленную из-за Зозули игру продолжать не будут

Игру 20-го тура Сегунды между «Альбасете» и «Райо Вальекано», которую пришлось приостановить из-за оскорблений болельщиков в адрес украинского футболиста Романа Зозули , возобновлять не планируют, говорится в сообщении турнира.

Игра проходила накануне на поле «Райо Вальекано». Болельщики хозяев начали выкрикивать в адрес футболиста оскорбительные кричалки. В частности, они называли его «нацистом». Кроме того, они посвятили ему ряд баннеров. Судья решил остановить игру. Вскоре она продолжилась, но лишь до конца первого тайма. После таймаута гости отказались выходить на поле в знак поддержки Зозули. В итоге матч не был доигран до конца.

Сегунда на официальном сайте поддержала решение о приостановке матча. Лига заявила, что работает над искоренением насилия, расизма и ксенофобии в испанском футболе.