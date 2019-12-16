В Испании обозвали украинца Зозулю нацистом. Матч отменили, что теперь?

Подробности инцидента и реакция сторон.

Eso de que es una mínima parte de la afición, ya se ve que es mentira #zozulya @AlbaceteBPSAD @masquealba pic.twitter.com/sLNW8y13w0— Las 4 Hermanas (@hermanas_4) December 15, 2019 Матч 20-го тура второго по силе дивизиона Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за выкриков фанатов в адрес украинского нападающего гостей Романа Зозули . На протяжении всего первого тайма болельщики «Райо» кричали, что Зозуля — нацист, cопровождая выкрики свистом и гулом. Судья временно прерывал игру в первом тайме, а в перерыве футболисты «Альбасете» приняли решение не выходить на второй тайм.

Заявления сторон

После матча фанаты «Райо Вальекано» выступили с заявлением, отметив, что впервые в Испании матч был прерван из-за правды.

«Не из-за расизма, не из-за ксенофобии, не из-за насилия. Впервые матч в Испании остановлен из-за правды. Зозуля, ты — нацист», — говорится в заявлении болельщиков.

С заявлением выступило и руководство Ла Лиги, которое выразило согласие с решением главного судьи матча остановить игру. «Ла Лига выражает согласие с решением, принятым арбитром Хосе Антонио Лопесом Токой приостановить матч „Райо Вальекано“ — „Альбасете“ из-за серьезных оскорбления и угроз в адрес Романа Зозули по просьбе обеих команд. Ла Лига продолжает работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии на матчах», — говорится в заявлении Ла Лиги. После матча президент «Альбасете» Виктор Варела заявил, что Зозуля плакал в раздевалке, выразив футболисту поддержку.

«Судья принял решение остановить матч, получив согласие всех сторон. Мы поддерживаем это решение. В таких условиях нельзя играть. Зозуля подавлен. Он плакал в раздевалке», — цитирует Варелу твиттер Carrusel Deportivo.

Конфликт между фанатами и Зозулей

В 2017 году Роман Зозуля на правах аренды должен был перейти из «Бетиса» в «Райо Вальекано», но фанаты из Мадрида заблокировали этот трансфер. Они нашли фотографии Зозули с изображением Степана Бандеры , сделав вывод, что у Романа нацистские взгляды. Сам Зозуля не раз это отрицал в своих интервью.

При этом, в своих соцсетях он выкладывает фотографии с военными на Донбассе. Роман не скрывает своих проукраинских взглядов, спонсируя армию во время военных действий. В 2016 году он продал свою медаль Лиги Европы за 210 тысяч гривен (554 980 рублей) и направил деньги в украинскую армию. Тогда ФИФА пошла навстречу украинскому футболисту и позволила ему перейти в другой клуб. Он покинул «Райо», не сыграв ни одного матча. Роман перешёл в «Альбасете» и только спустя два года провёл первую игру против своего бывшего клуба.

Обвинения от политика

В апреле этого года испанский левый политик и депутат Европарламента Пабло Иглесиас назвал украинского форварда неонацистом.

«Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, который имеет татуировку со свастикой, а также делает нацистский жест? Когда мы говорим о Зозуле, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, мы говорим о неонацисте. Мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный вред. Вот почему, я думаю, фанаты «Райо Вальекано» подали пример демократической приверженности», — заявил Иглесиас в интервью газете Marca.

«Альбасете», конечно же, встал на защиту футболиста, а агент Зозули, Владимир Кузьменко , заявил, что украинец собирается подавать в суд на политика. До сих пор неизвестно, дошло дело до суда или угрозы так и остались угрозами.

Что будет дальше?

Вероятнее всего, руководство Ла Лиги выпишет скромному клубу из Мадрида приличный штраф. Худшим исходом для болельщиков «Райо» может стать наказание в виде нескольких матчей при пустых трибунах. Клубу же, вероятно, засчитают техническое поражение. На данный момент «Альбасете» Зозули расположился на 12-й строчке в таблице Сегунды с 27 очками, тогда как «Райо» находится на 15 месте, имея 24 очка.