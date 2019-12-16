Зозулю назвали примером для украинцев

Посол Украины в Испании Анатолий Щерба поделился мнением о скандале с участием игрока испанского "Райо Вальекано" Романа Зозули, который также выступает за сборную Украины, передает Marca.
Во время матча между "Райо Вальекано" и испанского "Альбасете" фанаты "Райо" оскорбляли украинца. В том числе они называли его "нацистом".
"Мы осуждаем подобное поведение болельщиков. Его поддержка украинской армии — пример для молодых украинцев. Это не первый случай с Романом: два года назад он уже проходил через это", — заявил Щерба.
Напомним, что "Альбасете" отказался выходить на второй тайм из-за поведения болельщиков.
Ранее агент Зозули Владимир Кузьменко высказался о скандале вокруг украинца.