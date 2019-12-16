Зозулю назвали примером для украинцев

Украинской посол: Зозуля — пример для украинцев

Во время матча между "Райо Вальекано" и испанского "Альбасете" фанаты "Райо" оскорбляли украинца. В том числе они называли его "нацистом".

"Мы осуждаем подобное поведение болельщиков. Его поддержка украинской армии — пример для молодых украинцев. Это не первый случай с Романом: два года назад он уже проходил через это", — заявил Щерба.

Напомним, что "Альбасете" отказался выходить на второй тайм из-за поведения болельщиков.