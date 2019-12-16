ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Клебо пропустит этап КМ в Словении
Клебо пропустит этап КМ в Словении
Лыжный спорт
Боец UFC Гарбрандт назвал россиянина Яна трусом
Боец UFC Гарбрандт назвал россиянина Яна трусом
MMA
Янг покинет «Манчестер Юнайтед»
Янг покинет «Манчестер Юнайтед»
Футбол
Смоляков пожаловался на зарплаты футболистов
Смоляков пожаловался на зарплаты футболистов
MMA
9 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Арсенал Арсенал
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 4
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
2 0
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
0 1
Борнмут Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
0 0
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
2 0
Байер Байер
Герта
Герта
1 0
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
6 1
Вердер Вердер
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
0 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
2 0
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
2 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
2 2
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
22:45
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Унион
Унион
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Шальке-04 Шальке-04
Боруссия М
Боруссия М
22:30
Падерборн 07 Падерборн 07
20 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Гранада Гранада
20 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
21 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон
Эвертон
15:30
Арсенал Арсенал
Норвич Сити
Норвич Сити
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
21 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
15:00
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
18:00
Алавес Алавес
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Хетафе Хетафе
21 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Аугсбург Аугсбург
Майнц
Майнц
17:30
Байер Байер
Кёльн
Кёльн
17:30
Вердер Вердер
22 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
19:30
Челси Челси
22 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Эспаньол Эспаньол
Осасуна
Осасуна
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бетис
Бетис
18:00
Атлетико М Атлетико М
22 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини, требуя возврата 2 млн швейцарских франков 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини
Фото: ТАСС
Международная федерация футбола (ФИФА) подала иски против бывшего президента организации Йозефа Блаттера и бывшего главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини с требованием взыскать с них 2 млн швейцарских франков. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, и Блаттер были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности. Основанием для отстранения стал перевод Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.
Лучшие моменты Премьер-лиги
ТАСС: последние новости
Донецкий "Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы Донецкий "Шахтер" встретится с "Бенфикой" в 1/16 финала Лиги Европы Капитан "Манчестер Юнайтед" Янг покинет команду в конце сезона Капитан "Манчестер Юнайтед" Янг покинет команду в конце сезона Матч второго дивизиона Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста Матч второго дивизиона Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинского футболиста 
Теги:
Футбол , Мишель Платини , Йозеф Блаттер , УЕФА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клебо пропустит этап КМ в Словении
Клебо пропустит этап КМ в Словении
Боец UFC Гарбрандт назвал россиянина Яна трусом
Боец UFC Гарбрандт назвал россиянина Яна трусом
Янг покинет «Манчестер Юнайтед»
Янг покинет «Манчестер Юнайтед»
Смоляков пожаловался на зарплаты футболистов
Смоляков пожаловался на зарплаты футболистов
Серена Уильямс пожаловалась на дискриминацию
Серена Уильямс пожаловалась на дискриминацию 4
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение