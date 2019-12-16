ФИФА подала иски к Блаттеру и Платини, требуя возврата 2 млн швейцарских франков

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, и Блаттер были отстранены комитетом по этике от футбольной деятельности. Основанием для отстранения стал перевод Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.