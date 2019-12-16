«Спартак» отдаст Педро Рошу в «Фламенго»

Принадлежащий "Спартаку" бразильский нападающий Педро Роша продолжит карьеру в сильнейшем клубе Южной Америки "Фламенго". Переход состоится сразу после клубного чемпионата мира, в котором принимает участие и команда из Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Чемпионат.com, "Фламенго" арендует 25-летнего футболиста сроком на один год, после чего у бразильцев появится возможность выкупить соотечественника. "Спартак" готов продать нападающего за 8 миллионов евро.