«Астон Вилла» разгромила «Ливерпуль» в Кубке лиги

Футболисты "Астон Виллы" без особых проблем вышли в полуфинал Кубка английской лиги, разгромив на своем поле "Ливерпуль" в четвертьфинальном матче со счетом 5:0. Дубль в составе победителей оформил Джонатан Коджи.

Также за хозяев поля отличились Конор Хурихэйн и Уэсли. Еще один гол в собственные ворота забил защитник "Ливерпуля" Морган Бойс.

"Ливерпуль" на игру с "Астон Виллой" выставил резервный состав, поскольку 18 декабря английский клуб сыграет в полуфинале клубного чемпионата мира против мексиканского "Монтеррея". Встреча пройдет в Катаре.

Средний возраст "красных" на четвертьфинальную игру Кубка лиги составил 19 лет, 6 месяцев и 3 дня. Это самый молодой состав "Ливерпуля" за всю его историю.