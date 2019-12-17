Неймар снова сделал комплимент Месси

Лидер "ПСЖ" Неймар в очередной раз назвал экс-напарника по "Барселоне" Лионеля Месси лучшим футболистом в мире.

Бразилец уверен, что в честь аргентинца можно вводить новую награду.

"Месси? Это потрясающий игрок, лучший из всех, кого я когда-либо видел. Неудивительно, что у него уже шесть "Золотых мячей". Должна быть награда такого рода только для Месси.

Я всегда буду любить его", — цитирует Неймара France Football.

Напомним, что футболист перебрался в Париж из стана каталонцев летом 2017 года.

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