Футболист «Зенита» Оздоев рассказал о состоянии Кокорина

«Сейчас Кокорин чувствует себя великолепно. Уровень у него всегда был в порядке. А я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий», — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Он отметил, что все люди совершают ошибки, а Кокорин уже давно понял, что совершил.

«Понял, что сделал больно, в первую очередь не себе, а близким. Супруга, ребёнок, родители — они его ждали. Он это ощутил. А понимать то, что произошло, и двигаться после этого дальше — это самое главное в жизни», — добавил Оздоев.